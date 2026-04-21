PSG : Luis Enrique explique la mise à l’écart d’Ibrahim Mbaye

Révélé et lancé il y a deux saisons par Luis Enrique, le tout jeune Ibrahim Mbaye a disparu de la hiérarchie parisienne. Depuis son retour de la CAN, l’ailier de 18 ans n’a joué 190 minutes en 2026 et la question de son avenir commençait sérieusement à se poser, alors que plusieurs clubs de Premier League, dont Aston Villa, envisagent de recruter l’attaquant du PSG l’été prochain. En amont du match contre Nantes, Luis Enrique est revenu sur la situation de son joueur.

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« C’est simplement ce que je dis. Chaque minute que tu peux jouer au PSG, elle doit être spéciale. Je n’ai aucun regret sur Mbaye, mais il faut être prêt. Il a été prêt, mais j’attends beaucoup plus de tous les joueurs. C’est simplement la concurrence, un joueur doit rester en dehors de l’équipe. Il faut profiter de chaque minute », a-t-il expliqué.