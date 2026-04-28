Le doublé d’Ousmane Dembélé face au Bayern en vidéo

Ce duel de demi-finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern est pour le moins animé… Le score est - au moment où cet article est écrit - de 5-4 en faveur des Parisiens. C’est Ousmane Dembélé, auteur d’un doublé donc, qui a inscrit le cinquième but de son équipe.

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Le Ballon d’Or 2025 a été servi par Désiré Doué, auteur d’une belle passe, avant de déclencher une frappe bien placée qui a touché le poteau droit de Neuer avant de se loger au fond. La fin de match s’annonce passionnante !