Ligue 1 : les statistiques de la saison

La fin de la saison de Ligue 1 a été actée ce jeudi par le Conseil d'Administration de la LFP. Une décision qui intervient deux jours après l'allocution du Premier ministre Edouard Philippe, ce dernier annonçant que la saison de football professionnel ne reprendra pas dans l'Hexagone. Une interrogation planait cependant sur la méthode de la Ligue pour statuer sur le classement final. Alors que plusieurs options étaient citées, l'instance a décidé de suivre la méthode employée par la FFF pour définir les classements des championnats amateurs, soit celle du nombre de points glanés par matches.

Ainsi, le Paris Saint-Germain a sans surprise été sacré champion de France pour la troisième fois de suite. L'OM arrive en deuxième position et accompagnera le PSG en Ligue des Champions. Le Stade Rennais complète lui le podium et disputera les qualifications de la C1. Les places pour la Ligue Europa ont respectivement été attribuées au LOSC (4e), à l'OGC Nice (5e) et au Stade de Reims (6e) alors que l'Amiens SC (19e) et le Toulouse FC (20e) sont relégués en Ligue 2.

Cet exercice de Ligue 1 restera donc inédit puisque seulement vingt-huit des trente-huit journées prévues se sont jouées (seulement 27 pour le PSG et Strasbourg car leur opposition début mars avait été reportée, ndlr). Place désormais donc au bilan de la saison avec notamment les statistiques individuelles et collectives de cette saison 2019-2020.

Statistiques individuelles :

Meilleur buteur : Kylian Mbappé (18 buts)

Meilleur passeur : Angel Di Maria (14 passes décisives)

Joueur le plus jeune : Rayan Cherki (16 ans, 2 mois et 2 jours lors de OL-Dijon le 19 octobre)

Joueur le plus vieux : Vitorino Hilton (42 ans, 5 mois et 25 jours lors de Rennes-Montpellier le 8 mars)

Joueur le plus averti : Nicolas Pallois (10 cartons jaunes)

Joueurs les plus expulsés : Alaixys Romao, Steven Moreira, Ruben Aguilar, Marçal et Anthony Briançon (2 cartons rouges chacun)

Joueurs les plus utilisés : Mike Maignan, Benjamin Lecomte, Benoît Costil, Régis Gurtner, Yunis Abdelhamid, Fabien Centonze et Bruno Ecuélé Manga (2 520 minutes, ils ont joué tous les matches)

Gardien le moins battu : Predrag Rajkovic (18 buts encaissés)

Statistiques collectives :