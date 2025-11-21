PSG : Luis Enrique reste flou sur le retour d’Ousmane Dembélé

À la veille de la réception du Havre, Luis Enrique s’est exprimé devant les médias et a logiquement évoqué l’état de santé d’Ousmane Dembélé (28 ans). Le PSG avait annoncé via un communiqué que l’ailier souffrait d’une lésion du mollet gauche, lui qui est resté en soin durant la trêve internationale. Le flou demeure néanmoins sur la durée réelle de son absence, au moment où Paris va aborder un marathon de huit matches à jouer d’ici la fin du mois de décembre.

La suite après cette publicité

Interrogé sur un éventuel calendrier de retour, Luis Enrique s’est montré très prudent : «je ne sais pas, je ne suis pas docteur. Il s’améliore, peut-être, il fera un peu d’exercices mais je ne sais pas. Il faut être attentif avec ces cas-là. On verra comment il se sent dans les prochaines semaines et on décidera quand il reviendra», a-t-il simplement lâché. L’entraîneur espagnol ne veut prendre aucun risque avec son attaquant, avant la réception du HAC, ce samedi (21h05).