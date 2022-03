OL : Maxence Caqueret évoque sa relation technique avec Tanguy Ndombele

Alors que l'Olympique Lyonnais se prépare à accueillir le Stade Rennais, ce dimanche à 17h05, pour le compte de la 28ème journée de Ligue 1, Maxence Caqueret était présent en conférence de presse. L'occasion pour le jeune milieu de terrain lyonnais d'évoquer sa progression dans le collectif dirigé par Peter Bosz mais également de revenir sur sa relation avec Tanguy Ndombele, arrivé en prêt lors du dernier mercato estival.

«Je me sens assez bien en ce moment. Je pense que je progresse. Je peux encore m'améliorer. Je perds moins de ballons dangereux et j'en récupère beaucoup plus pour aider l'équipe à avancer. Je peux encore m'améliorer dans ma projection et dans mes dernières passes. Tanguy Ndombele a un style différent de Bruno Guimaraes. C'est vraiment bien de jouer à ses côtés. On a une complémentarité. L'un monte, et l'autre reste en retrait», a ainsi analysé Caqueret devant les journalistes.