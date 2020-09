West Ham fait monter les enchères pour Wesley Fofana !

Déjà une très belle somme que 30 millions d'euros. C'est en tout cas ce qu'aurait proposé Leicester à l'AS St-Étienne pour acquérir Wesley Fofana. Le jeune défenseur central de 19 avait émis le souhait de quitter le Forez cet été pour rejoindre la Premier League. Et le dernier 5e du championnat semblait en pôle malgré la concurrence de West Ham. Mais une offre pourrait remettre en question cette hiérarchie.

Car selon Sky Sports, les Hammers seraient toujours motivés pour récupérer le joueur des Verts et pourquoi pas prêts à faire des folies, au point d'avoir formulé une offre de 25 millions d'euros, plus 11 millions de bonus, au club stéphanois. Une enchère supérieure à celle des Foxes donc, mais cela suffira-t-il à convaincre les dirigeants des Verts de laisser partir leur pépite ? En tout cas, cela semble suffisant pour prendre les devants dans ce dossier qui risque d'être chaud jusqu'à la fin du mercato.

