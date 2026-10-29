Real Madrid : le supporter du Barça qui a agressé Camavinga identifié

Le supporter du FC Barcelone qui s’en est pris à Eduardo Camavinga avec la hampe d’un drapeau lors du Clasico remporté par le Real Madrid (2-1), dimanche dernier, a été identifié par les Mossos d’Esquadra, la police catalane. Les faits se sont produits lors de la célébration du deuxième but madrilène, inscrit par Kylian Mbappé. Le supporter appartient à l’un des groupes d’animation de la Grada 1957, dans le stade du Barça.

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Dénoncé en vertu de la loi espagnole sur le sport, l’individu s’expose à une amende comprise entre 3 000 et 60 000 euros, ainsi qu’à une interdiction de stade pouvant aller de six mois à deux ans. Les services de sécurité du FC Barcelone ont collaboré à son identification et le dossier doit également être transmis à la commission de discipline du club, qui pourrait prendre des mesures supplémentaires à son encontre.