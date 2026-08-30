Emiliano Martinez débarque à Chelsea

Longtemps annoncé du côté de la Juventus Turin, Emiliano Martinez va finalement bien rester en Premier League. Comme évoqué par Sky Sports ces derniers jours, le champion du monde 2022 rejoint Chelsea, où il viendra concurrencer un certain Robert Sanchez, pas toujours irréprochable depuis son arrivée au club. Les Blues ont déboursé environ 8,5 millions d’euros pour recruter Martinez.

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Âgé de 33 ans, l’ancien gardien d’Aston Villa a signé un contrat de trois ans. «Chelsea est ravi d’annoncer la signature de l’international argentin Emiliano Martínez en provenance d’Aston Villa. Le gardien de but de 33 ans, vainqueur de la Coupe du monde 2022, a signé un contrat de trois ans avec les Blues. Martínez a fait ses débuts internationaux en juin 2021 et est depuis le gardien titulaire de l’Argentine, avec 67 sélections à son actif. Il a remporté deux fois la Copa América (2021 et 2024) avec l’Albiceleste et la Coupe du monde en 2022. Suite à ces succès, Martinez a reçu le trophée Yashin, décerné au meilleur gardien de but du monde, lors des cérémonies du Ballon d’Or 2023 et 2024», indique Chelsea dans un communiqué.

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Un gardien de plus chez les Blues

Cette arrivée de Martinez jette un peu plus le flou sur la hiérarchie des gardiens chez les Blues. Pour rappel, le club londonien a fait revenir Mike Penders cet été après un prêt réussi du côté de Strasbourg. Le portier danois Filip Jörgensen a, lui, effectué le chemin inverse en rejoignant le Racing sous la forme d’un prêt cet été, mais il reste lié à Chelsea jusqu’en 2031.

Quant au portier américain Gabriel Slonina (22 ans), mis à l’essai par Strasbourg cet été, il est également toujours à Chelsea. En rejoignant les Blues, Martinez va connaître son septième club anglais après Sheffield Wednesday, Arsenal, Rotherham, Wolverhampton, Reading et évidemment Aston Villa, avec qui il avait remporté la Ligue Europa la saison dernière.