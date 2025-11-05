Bayern Munich : la muraille Dayot Upamecano a écœuré le PSG

Ce Bayern-là est irrésistible ! Leader de Bundesliga et auteur d’un parcours parfait depuis le début de la saison 2025-2026 (16 victoires toutes compétitions confondues en autant de rencontres), le club bavarois a confirmé son incroyable dynamique, mardi soir, au Parc des Princes. Portés par un doublé de Luis Diaz - par ailleurs coupable d’un terrible tacle sur Achraf Hakimi - les hommes de Vincent Kompany ont ainsi enchaîné un quatrième succès sur la scène européenne. En tête de la phase de ligue, à égalité de points avec Arsenal, le club bavarois ne cesse d’impressionner. Et que dire de la performance de Dayot Upamecano dans la capitale française…

Aligné aux côtés de Jonathan Tah dans l’axe de la défense munichoise, l’international français (34 sélections, 2 buts) a tout simplement livré une véritable masterclass. Symbole de l’impact physique mis par le Bayern dans ce choc européen, le défenseur de 27 ans n’a jamais failli. Solide dans les airs, impérial dans ses interventions au sol et toujours bien positionné, il n’a rien laissé aux attaquants parisiens, à l’image de ce retour impressionnant sur Nuno Mendes lancé à pleine vitesse en première période. Crédité d’un 7 par la rédaction FM, le natif d’Evreux était d’ailleurs logiquement complimenté par son entraîneur au coup de sifflet final.

Une polyvalence impressionnante

«Ce type de match se joue sur un fil. Il y a trois ou quatre moments où si on perd le deuxième ballon… Chaque fois qu’on a joué contre le PSG jusqu’à présent, ça a basculé sur ces moments. Le PSG joue toujours avec une intensité incroyable, avec un pressing énorme. Nous aussi. Ça se joue sur quelques situations de récupération. Le collectif bénéficie du talent individuel. Sans Upamecano qui gagne ses duels, ou Laimer qui mène sa bataille avec Barcola, c’est impossible de survivre dans ce genre de match», reconnaissait Vincent Kompany en conférence de presse. Impressionnant de polyvalence en première période et multipliant les courses pour permettre à son équipe de dépasser le bloc haut parisien, Upamecano a ensuite parfaitement tenu son rang pour gérer l’avance de siens, en infériorité numérique pendant 45 minutes de jeu après le carton rouge de Luis Diaz.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Bayern Munich 12 4 +11 4 0 0 14 3 3 PSG 9 4 +9 3 0 1 14 5

Auteur de 4 ballons récupérés, 1 interception, 3 duels remportés et 100% de tacles réussis, l’ancien joueur du RB Salzbourg et de Leipzig a finalement confirmé qu’il restait l’une des valeurs les plus sûres à son poste sur la planète football. De quoi conforter la direction bavaroise dans sa volonté de le prolonger rapidement. «J’ai souvent dit que nous voulions faire notre travail et prolonger le contrat d’Upamecano. Nous l’avons clairement communiqué et nous y travaillons», rappelait, à ce titre, le directeur sportif munichois, Max Eberl, au coup de sifflet final. Comblé par la performance de celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2026, le dirigeant bavarois en profitait également pour louer sa complicité avec Jonathan Tah. «Je leur donne à tous les deux la note de 1 (note la plus haute outre-Rhin, ndlr). Ils la méritent amplement». Difficile de le contredire…