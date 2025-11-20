La presse mondiale salue le Ballon d’Or d’Achraf Hakimi, l’Angleterre s’affole pour la bataille entre Manchester City et Arsenal

Achraf Hakimi couronné en Afrique

Le Ballon d’Or africain, c’est Achraf Hakimi. Le latéral droit du PSG a été sacré lors de la cérémonie qui a eu lieu à Rabat. Logiquement, Hakimi a devancé Mohamed Salah et Victor Osimhen, il devient le premier marocain a remporté ce trophée depuis Mustapha Hadji en 1998. «C’est un rêve. Il y a des gens qui ont cru en moi depuis que je suis petit. Je dois remercier tous ces gens. Je remercie aussi Sa Majesté le roi Mohammed VI. Je suis très fier de lui, et je veux aussi remercier mon président Nasser Al-Khelaïfi pour sa confiance dès le premier jour depuis mon arrivée. Je remercie tous mes coéquipiers du PSG, Luis Enrique, qui m’ont aidé à être un meilleur joueur et une meilleure personne», a confié le Marocain après son sacre. Un trophée qui fait parler, au Maroc évidemment où le Morocco World News a souligné ce titre pour Achraf Hakimi. De son côté, le média L’Opinion est soft dans son titre, mais évoque dans son article les autres sacres qui devraient arriver pour le Maroc vu la génération brillante. En Espagne aussi Hakimi a été évoqué par Marca, tout comme en France évidemment où le journal Le Parisien parle du roi Lion. « Hakimi superstar » est-il écrit dans l’entame du papier, cela en dit long sur le nouveau statut de l’ancien joueur de l’Inter Milan qui est devenu une vraie référence simplement par ses performances.

La course au titre relancée en Premier League ?

Manchester City sait faire avec, Manchester City sait gérer ce type de moments. Voilà ce qu’on retient aujourd’hui dans le Manchester Evening News, le journal parle du début de saison mitigé des Skyblues qui ont fini par retrouver leur efficacité offensive mais aussi une solidité défensive capitale. Manchester City a traversé une saison compliquée l’an passé, cette fois les Cityzens sont armés pour le titre. Pep Guardiola a fait beaucoup de changements, il a même affiné son style de jeu, son équipe joue différemment, mais les résultats sont déjà perceptibles, en témoigne ce succès 3-0 contre Liverpool, le champion en titre. Même si Arsenal a de l’avance, Manchester City a l’avantage de connaître ce type de situation et d’avoir déjà gagné de nombreuses fois la Premier League avec la majeure partie de son effectif. Du côté des Gunners, cette trêve est synonyme de douche froide. Gabriel s’est blessé avec la sélection brésilienne et il pourrait être absent pendant 2 mois, une perte énorme pour Mikel Arteta puisque Gabriel est tout simplement le rouage essentiel de son assise défensive. Au-delà de son intelligence de jeu et de sa solidité, Gabriel a toujours la bonne idée de marquer sur phase arrêtée, l’une des forces d’Arsenal. Vu les matches qui attendent les Gunners dans les prochaines semaines, ce sera un vrai test et on aura plus d’indices sur la faculté d’Arsenal à aller gagner un voire plusieurs titres cette saison.

Kenan Yildiz bientôt prolongé

Kenan Yildiz, le crack de la Juventus, fait la une du Corriere dello Sport. S’il y a bien une satisfaction cette saison du côté de la Vieille Dame, c’est l’international turc. Kenan Yildiz s’est affirmé comme un titulaire indiscutable à la Juve, son talent lui permet toujours de produire quelque chose sur le terrain et c’est une bénédiction pour Luciano Spalletti vu les difficultés rencontrées par son équipe cette saison. Maintenant, la question de son avenir se pose déjà. Kenan Yildiz a un contrat confortable puisqu’il est lié à la Juventus jusqu’en 2029, cela n’empêche pas Giorgio Chiellini, l’un des dirigeants du club, de parler d’une prolongation. Kenan Yildiz est perçu comme l’un des acteurs principaux du futur de la Juventus et on lui a vendu un projet bien précis avec une Juve qui va de nouveau gagner des titres. Serie A, Ligue des Champions, le Turc voudra être compétitif sur tous les plans et c’est logique vu son talent, son nom a d’ailleurs fait parler récemment du côté du FC Barcelone. La bonne nouvelle pour la Juventus, c’est que la volonté de tout le monde est de poursuivre l’aventure ensemble explique le Corriere dello Sport.