LOSC : Davide Ancelotti savoure la victoire dans le derby contre Lens

La victoire de Lille face au RC Lens (1-0) a offert à Davide Ancelotti bien plus qu’un simple succès dans le derby du Nord. L’entraîneur italien n’a pas caché son émotion après le but décisif d’Olivier Giroud, inscrit à la 86e minute, et a vécu ce dénouement comme un moment particulier pour tout le LOSC. « Au final, c’était vraiment une belle soirée. Je suis comme ça, c’est génétique ! Dans ma famille, on pleure beaucoup, on a les yeux rouges dès qu’il y a un peu d’émotions. Là, c’était vraiment un match spécial pour tout le club et les supporters », a-t-il confié en conférence de presse.

La suite après cette publicité

Le technicien lillois a également tenu à saluer la prestation et l’importance de son attaquant, toujours décisif à 40 ans. « C’est difficile de trouver les mots pour Olivier. Il est très important pour moi dans cette première expérience comme coach principal en Europe. Il m’aide beaucoup, il peut commencer ou terminer les matches », a-t-il expliqué, avant de souligner son attitude au quotidien : « C’est un exemple pour tout le monde, surtout par son attitude exceptionnelle tous les jours sur le terrain, à l’entraînement comme en match. On a vraiment beaucoup de chance de l’avoir ! » Une soirée marquante pour Ancelotti, son groupe et les supporters lillois.