Casemiro rejoint l’Inter Miami

C’était dans l’air, c’est désormais officiel. Libre après la fin de son contrat avec Manchester United, Casemiro (34 ans) rejoint la Major League Soccer et plus précisément le club de l’Inter Miami. Après la Coupe du Monde 2026, le Brésilien s’offre un nouveau défi d’un an avec deux ans en option.

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«L’Inter Miami CF a annoncé aujourd’hui la signature du milieu de terrain international brésilien Casemiro. Quintuple vainqueur de la Ligue des champions de l’UEFA, Casemiro rejoint le club en tant qu’agent libre et sera sous contrat jusqu’à la fin de la saison 2027 de la MLS (Sprint Season), avec une option de prolongation jusqu’en juin 2029. Son arrivée renforce l’effectif de l’équipe, sous réserve de l’obtention de son visa P-1», peut-on lire dans un communiqué.