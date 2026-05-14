Man City : Rodri a fait son choix pour son avenir

Cet été, Manchester City se prépare à une dizaine de départs. Concernant Rodri, rien n’était encore acté. Le milieu de terrain n’a jamais caché son attrait pour le Real Madrid, tout en avouant être heureux chez les Cityzens qui lui ont offert une prolongation.

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Selon le journaliste Matteo Moretto, l’Espagnol est proche de prolonger chez les Skyblues, qui ont accéléré le mouvement. La décision est imminente. De son côté, le Real Madrid n’a pas bronché pour le milieu.