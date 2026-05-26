FC Barcelone : ça chauffe pour Julian Alvarez… et João Pedro !

À 26 ans et après deux ans passés à l’Atlético de Madrid, Julián Álvarez a décidé de mettre les voiles. Une tendance confirmée sur la Une du jour de Marca. Les Colchoneros lui ont proposé une prolongation en or en lui offrant le plus gros salaire du club (10M€/an nets) avec Jan Oblak, mais l’international argentin n’a pas donné de réponse. Courtisé par le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, l’ancien pensionnaire de Manchester City donne clairement sa préférence aux Culés.

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Álvarez aimerait rester en Espagne, dans un cadre de vie qu’il apprécie en tant que Sud-Américain. Luis Enrique l’a bien contacté pour le convaincre de rejoindre les champions d’Europe en titre, mais le Colchonero attend surtout un signal fort des Catalans. Cependant, le coût astronomique de son transfert (plus de 100 M€) semblait être prohibitif pour un Barça nettement moins puissant financièrement que le PSG. Mais ça, c’était avant les dernières informations dévoilées de l’autre côté des Pyrénées.

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Deco à Londres pour sécuriser le plan B

Cette nuit, le journaliste d’El Chiringuito, José Álvarez, a annoncé que ça s’agitait déjà en coulisses entre les deux clubs pour le buteur star de l’Atlético. « Julián attend que le Barça lui prouve qu’il peut le recruter et le Barça attend un signe d’Alvarez. Je vous dis que les clubs sont déjà en train de négocier. Il y a des intermédiaires qui vont en scène ces prochains jours et qui vont énormément rapprocher Julián du Barça. » Mais ce n’est pas tout. Le journaliste espagnol révèle également que les Blaugranas ont passé la seconde pour verrouiller un plan B, en cas d’échec avec l’Araignée.

« Deco est à Londres et ce qu’on me dit, c’est que demain matin, il y a une réunion pour João Pedro. Le Barça ne veut pas commettre d’erreur et si ça se complique pour Julián (Álvarez), ils veulent João Pedro. » Une information confirmée par Mundo Deportivo qui précise que Chelsea serait vendeur en échange d’un montant légèrement supérieur à 70 M€. Une somme conséquente, mais nettement inférieure au tarif affiché pour Álvarez.