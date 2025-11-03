PSG : bonne nouvelle pour Ousmane Dembélé

Malgré des douleurs aux ischio-jambiers après la victoire contre Nice (1-0), il y a peu de doute sur la disponibilité d’Ousmane Dembélé pour le choc face au Bayern Munich en Ligue des Champions. Selon RMC Sport, le Ballon d’Or 2025 s’est entraîné sans gêne apparente ce lundi matin, à la veille du match.

L’international français (57 séléctions, 7 buts) a participé au toro, tandis que le président Nasser Al-Khelaïfi et le directeur sportif Luis Campos assistaient à la séance. Reste à savoir si Dembélé commencera sur le banc ou non, lui qui n’a été aligné titulaire qu’une seule fois contre Lorient depuis son retour de blessure.