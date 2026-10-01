Brillant avec le Portugal et Al-Nassr, João Félix veut retourner au FC Barcelone !

João Félix n’en finit plus de relancer une histoire que l’on croyait en train de s’écrire loin des sommets européens. Après avoir marqué contre le Pays de Galles jeudi dernier, l’attaquant portugais a récidivé dimanche soir à Oslo face à la Norvège (2-1), ouvrant le score d’une frappe croisée parfaite à la 16e minute. Deux matches, deux buts, l’ancien joueur de Benfica s’est finalement immédiatement installé comme l’un des hommes forts de Jorge Jesus, nouveau sélectionneur de la Seleção. Titulaire et présent pendant 90 minutes en Norvège, Félix a également montré une implication défensive plus importante qu’à certaines périodes de sa carrière.

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Un repositionnement clé

Une évolution qui n’est pas étrangère à son changement de rôle. Utilisé comme deuxième attaquant, dans une position axiale derrière Gonçalo Ramos, le natif de Viseu a d’ailleurs reconnu que ce repositionnement correspondait davantage à ses qualités. «Jouer comme deuxième attaquant me favorise, ce n’est pas comme ailier gauche ou sur la ligne», expliquait-il après la victoire contre la bande d’Erling Haaland. Une renaissance internationale qui trouve une partie de son explication à Al-Nassr, où João Félix a retrouvé une continuité qu’il avait eu du mal à obtenir lors de ses dernières expériences européennes.

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Arrivé en Arabie saoudite à l’été 2025 en provenance de Chelsea, il y a retrouvé Jorge Jesus, mais aussi Cristiano Ronaldo, et surtout un environnement dans lequel il a pu évoluer régulièrement dans une position proche de celle qui était la sienne à Benfica. Dès mars 2026, il expliquait ainsi : «je sais ce que je vaux et je joue à mon poste. C’est à ce poste que je me suis distingué à Benfica et j’ai confiance en moi principalement quand je joue à mon poste». À cette période, il affichait déjà 15 buts et 11 passes décisives avec Al-Nassr, soit une implication sur un but par match. Et sa saison 2025-2026 a finalement confirmé cette impression de retour au premier plan.

Un retour en Europe et au FC Barcelone en ligne de mire

João Félix a terminé l’exercice avec 26 buts et 19 passes décisives en 47 apparitions, participant directement au titre d’Al-Nassr. À 26 ans, le Portugais, passé par l’Atlético de Madrid ou encore l’AC Milan, semble donc retrouver son meilleur niveau, avouant même se sentir «beaucoup plus joueur» qu’à 20 ou 21 ans. «En tant que joueur, je me sens mieux. Je comprends mieux le jeu, les différentes phases d’un match», précisait, à ce titre, le Golden Boy 2019. Pour autant, cette réussite saoudienne ne signifie pas que João Félix souhaite s’y installer durablement. Plus épanoui que jamais, le coéquipier de Cristiano Ronaldo - qui traverse lui une période bien plus difficile - a notamment confié qu’il gardait toujours dans un coin de sa tête un retour en Europe.

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«J’aurai 27 ans à la fin de la saison. Je prévois de retourner en Europe, même si ce ne sera peut-être pas tout de suite. Je ne sais pas si ce sera à la fin de cette saison ou à la fin de la prochaine, mais j’ai vraiment hâte de revenir en Europe, de rejouer en Ligue des champions et d’y retrouver le niveau», notait ainsi le principal concerné dans un entretien accordé à AS. Et celui dont le bail se termine en juin prochain a de la suite dans les idées. Comme le révèle le journal Sport, João Félix rêve de retourner au FC Barcelone. En Catalogne, il avait laissé un souvenir honorable sans pour autant crever l’écran avec 10 buts et 7 passes décisives en 44 matches lors de la saison 2023/2024 alors qu’il était prêté par l’Atlético de Madrid.

Son agent Jorge Mendes a d’ailleurs déjà communiqué au FC Barcelone la volonté de João Félix qui représenterait une opportunité de marché intéressante à l’instar de João Cancelo qui avait connu un prêt au sein du club catalan avant d’y retourner quelques saisons plus tard après une expérience saoudienne. Pas une priorité pour le FC Barcelone actuellement, il reste néanmoins une option à surveiller pour la saison prochaine. En attendant, face au Danemark (rencontre à suivre jeudi soir à partir de 20h45) João Félix aura une nouvelle occasion de prolonger cette dynamique. Reste à savoir si celle-ci le portera jusqu’aux sommets européens qu’il convoite à nouveau.