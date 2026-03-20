Menu Rechercher
Commenter 54
Ligue 1

EdF : la déception de Florian Thauvin après son absence de la liste

Par Jordan Pardon - Chemssdine Belgacem
1 min.
Florian Thauvin celèbre un but avec Lens @Maxppp

Convoqué en équipe de France au mois de novembre pour remplacer Randal Kolo Muani, blessé, Florian Thauvin a reperdu sa place lors de cette trêve de mars. Didier Deschamps ne l’a pas retenu pour la tournée américaine au cours de laquelle les Bleus défieront le Brésil et la Colombie, au contraire de Kolo Muani, de retour en sélection. Le Lensois n’a pas renoncé à l’idée de jouer la Coupe du Monde cet été, mais il a reconnu avoir été déçu de ne pas être appelé.

La suite après cette publicité

«En tant que compétiteur, comme j’ai pris part aux deux dernières sélections, il y a forcément de la déception, a reconnu le champion du monde 2018 sur Ligue1+ après la victoire de Lens contre Angers. Mais si je n’y suis pas aujourd’hui, ça veut dire que le coach attend plus de moi. Il faut que je sois performant, que je donne le maximum, que je continue comme ça. On verra ce qui se passera d’ici à la fin de saison. Concernant les autres (Udol, sur la possibilit d’être appelé), bien évidemment qu’on en a discuté. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (54)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
France
Lens
Florian Thauvin

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
France Flag France
Lens Logo Lens
Florian Thauvin Florian Thauvin
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier