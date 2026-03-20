EdF : la déception de Florian Thauvin après son absence de la liste

Convoqué en équipe de France au mois de novembre pour remplacer Randal Kolo Muani, blessé, Florian Thauvin a reperdu sa place lors de cette trêve de mars. Didier Deschamps ne l’a pas retenu pour la tournée américaine au cours de laquelle les Bleus défieront le Brésil et la Colombie, au contraire de Kolo Muani, de retour en sélection. Le Lensois n’a pas renoncé à l’idée de jouer la Coupe du Monde cet été, mais il a reconnu avoir été déçu de ne pas être appelé.

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«En tant que compétiteur, comme j’ai pris part aux deux dernières sélections, il y a forcément de la déception, a reconnu le champion du monde 2018 sur Ligue1+ après la victoire de Lens contre Angers. Mais si je n’y suis pas aujourd’hui, ça veut dire que le coach attend plus de moi. Il faut que je sois performant, que je donne le maximum, que je continue comme ça. On verra ce qui se passera d’ici à la fin de saison. Concernant les autres (Udol, sur la possibilit d’être appelé), bien évidemment qu’on en a discuté. »