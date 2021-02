Mathias Pogba conseille à MU pour son frère Paul

Retourné à Manchester United à l’été 2016 après un passage à la Juventus, Paul Pogba retournait dans le club anglais qui l’avait formé pour tenter d’en devenir une légende. 4 ans et demi plus tard, le bilan de l’international français est contrasté et on ne peut pas dire que le milieu de terrain de 27 ans a réellement progressé avec les Red Devils.

Alors que son contrat avec le club mancunien prend fin à l’été 2022, son agent Mino Raiola avait récemment déclaré que son joueur souhaitait quitter l’Angleterre. Hier son frère Mathias, ancien avant-centre de Tours, a expliqué au micro d’El Chiringuito qu’il serait mieux pour Man U de laisser partir son frère cet été : «Il lui reste un an de contrat. Je ne sais pas (s'il va rester jusque-là). Je ne peux pas vous aider pour le moment. La seule chose que je peux dire, c'est que si United veut de l'argent, ils doivent le vendre maintenant. C'est la seule chose que je peux dire. Sinon, il partira gratuitement.» Récemment, Paul Pogba avait déclaré vouloir discuter avec Manchester en fin de saison à propos son avenir.