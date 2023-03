Ligue des Champions : suivez le tirage des quarts et des demi-finales en direct !

Les coupes d’Europe poursuivent leur bonhomme de chemin sans les clubs français. Ce vendredi, tous les regards sont tournés vers Nyon où se déroule le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. Mais ce n’est pas tout puisque désormais, l’UEFA procède dans la foulée le tirage des demi-finales. Et cette année, le tableau s’annonce très ouvert.

En effet, si les traditionnels poids lourds (Real Madrid, Bayern Munich, Manchester City, Chelsea) seront au rendez-vous, les inconditionnels de la Serie A seront ravis de la présence massive des formations italiennes. L’Inter et l’AC Milan sont de retour au premier plan, tandis que le Napoli participera aux quarts de finale pour la première fois de son histoire. Enfin, le séduisant Benfica de Roger Schmidt voudra jouer les trouble-fêtes. Pour rappel, les quarts se joueront les 11-12 et 18-19 avril prochains. Quant aux demies, elles sont programmes les 9-10 et 16-17 mai.

