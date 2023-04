OL : le bilan de Laurent Blanc face à l’OM

La suite après cette publicité

Dimanche soir, nous pourrons assister à un choc de notre chère Ligue des Talents. L’Olympique Lyonnais accueille dans son Groupama Stadium, un Olympique de Marseille en convalescence depuis sa victoire à l’Orange Vélodrome, dimanche dernier contre Troyes. En conférence de presse, ce vendredi, Igor Tudor a insisté sur la motivation des joueurs à jouer ce genre de confrontations.

Concernant son homologue lyonnais, lui, a tenu à louer le jeu proposé par l’OM et son entraîneur croate tout en laissant deviner quelques pistes pour contrer une équipe qui l’avait déjà impressionné lors de la rencontre à l’Orange Vélodrome en novembre dernier (victoire 1-0 de l’OM). Toutefois, l’OM n’a jamais gagné au Groupama Stadium, malgré une inauguration qui commence à remonter dans le temps (janvier 2016).

À lire

OM : comment contrer la folle attaque lyonnaise

Les chiffres ne parlent pas pour l’OM

Et les chiffres semblent être du côté des Rhodaniens puisque les Marseillais ne les ont plus battus sur leurs terres depuis 2007 et un doublé de Mamadou Niang. Laurent Blanc, on l’oublie un peu vite puisqu’il a été éloigné des bancs de Ligue 1 pendant six années (2016-2022), a aussi de solides références contre l’Olympique de Marseille, club qu’il aurait pu entraîner en 2006 ou 2007. Ce qui est forcément un plus.

La suite après cette publicité

Il a entamé donc son aventure avec Bordeaux contre l’OM en décembre 2007 et un match nul (2-2), en mai 2008, il allait, en revanche l’emporter au Vélodrome (2-1). Il connaîtra, l’année suivante, un nouveau nul (1-1) puis sa première défaite (0-1). En 2009, il fera deux nuls en championnat, mais perdra en finale de la Coupe de France sur un sec trois buts à un.

Un bon bilan, mais…

Après deux années sur le banc de touche de l’équipe de France, qu’il a contribué à relever après le scandale de Knysna, Blanc retrouvera un banc en France, celui du Paris SG, en juin 2013. À parti de là, on peut dire que c’est un sans-faute absolu. Alors que les Qataris peinaient un petit peu face à leur rival depuis leur arrivée en 2010 (5 victoires, 4 défaites, un nul seulement en dix matches), le Président a tout changé.

La suite après cette publicité

Depuis donc sa prise de fonctions jusqu’à son départ en fin de saison 2016, il n’a pas perdu une seule rencontre, mieux encore, il les a toutes gagnées (sept sur sept, très exactement). Avec notamment une très belle victoire en Coupe de France par quatre buts à deux à la fin de son mandat parisien. Avec la défaite à l’aller, Blanc compte donc : quatre défaites pour neuf victoires et quatre nuls.

Un bilan plus que favorable donc, même s’il faut relativiser cela puisqu’il a été à la tête du, probablement, meilleur Paris SG depuis l’arrivée des Qataris. Sans cela, Blanc est à quatre défaites, deux victoires et quatre nuls, un bilan finalement assez faible puisqu’il ne compterait que 20% de victoires seulement face à Marseille. À Lyon, en revanche, on ne désespère pas de vaincre l’OM et de sauver une saison plus que compliquée jusqu’ici.

La suite après cette publicité

Pour cet Olympico, Parions Sport en Ligne vous offre 10€ sans dépôt avec le code FML1 ainsi qu’un bonus de bienvenue jusqu’à 90€ en freebets. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 10€ sur une victoire 2-1 de l’OM face à l’OL (cotée à 8,90) pour tenter de remporter 89€.