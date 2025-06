Fluminense - Borussia Dortmund : les compositions sont là

Ce mardi, c’est la suite de la première journée de la Coupe du monde des Clubs avec un duel dans le groupe F avec Fluminense qui affronte le Borussia Dortmund. Les Brésiliens s’organisent dans un 4-3-3 avec Fabio qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Samuel Xavier, Thiago Silva, Juan Pablo Freytes et Renê. Hercules et Martinelli se retrouvent dans l’entrejeu avec Nonato un cran plus bas. John Arias et Agustín Canobbio accompagnent Everaldo en attaque.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Allemands s’articulent dans un 3-4-3 avec Gregor Kobel dans les cages derrière Niklas Süle, Waldemar Anton et Ramy Bensebaïni. L’entrejeu est assuré par Marcel Sabitzer et Pascal Gross avec Julian Ryerson et Daniel Svensson dans les couloirs. Devant, Serhou Guirassy, prend la pointe de l’attaque avec Julian Brandt et Karim Adeyemi à ses côtés.

Les compositions :

Fluminense : Fabio – Xavier, Thiago Silva, Freytes, Renê – Hercules, Nonato, Martinelli – John Arias, Everaldo, Canobbio

La suite après cette publicité

Borussia Dortmund : Kobel – Süle, Anton, Bensebaïni – Ryerson, Sabitzer, Gross, Svensson – Brandt, Guirassy, Adeyemi