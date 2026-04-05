CdM 2026 : les joueurs de la RD Congo reçus en héros à Kinshasa

Cinq jours après leur qualification historique pour la Coupe du Monde 2026, les joueurs de la République démocratique du Congo ont été célébrés comme des héros à Kinshasa. Portée par Sébastien Desabre, la sélection a défilé ce dimanche dans les rues de la capitale à bord d’un bus à impérial, sous les acclamations d’une foule venue en nombre pour saluer les Léopards, après leur victoire face à la Jamaïque (1-0, a.p).

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Qualifiée pour le Mondial pour la première fois depuis 52 ans, la RDC retrouvera la scène mondiale dans un groupe composé du Portugal, de la Colombie et de l’Ouzbékistan. En attendant d’entrer dans la compétition, les coéquipiers de Cédric Bakambu ont été reçus en véritables vainqueurs par Félix Tshisekedi. Le président congolais a d’ailleurs annoncé plusieurs récompenses pour les joueurs et le staff, dont des voitures, des primes financières et des parcelles de terrain.