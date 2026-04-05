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CdM 2026 : les joueurs de la RD Congo reçus en héros à Kinshasa

Par Kevin Massampu
1 min.
RD Congo vs. Bénin - CAN 2025 @Maxppp

Cinq jours après leur qualification historique pour la Coupe du Monde 2026, les joueurs de la République démocratique du Congo ont été célébrés comme des héros à Kinshasa. Portée par Sébastien Desabre, la sélection a défilé ce dimanche dans les rues de la capitale à bord d’un bus à impérial, sous les acclamations d’une foule venue en nombre pour saluer les Léopards, après leur victoire face à la Jamaïque (1-0, a.p).

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Fecofa RDC_Officiel
[🏠 𝐁𝐎𝐍 𝐑𝐄𝐓𝐎𝐔𝐑 𝐀̀ 𝐋𝐀 𝐌𝐀𝐈𝐒𝐎𝐍 🐆]

Bonne nouvelle ! Nos mondialistes 🇨🇩 sont de retour au pays en ce dimanche de Pâques.

📸 Premières images de leur arrivée à Kinshasa, après avoir écrit l’histoire, place aux retrouvailles avec le peuple congolais. 💙❤️💛

🇨🇩 Bon retour à la maison, les héros !

#Mondialistes #BanaMboka #FecofaRDC #AllezLesLéopards #Team243
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Qualifiée pour le Mondial pour la première fois depuis 52 ans, la RDC retrouvera la scène mondiale dans un groupe composé du Portugal, de la Colombie et de l’Ouzbékistan. En attendant d’entrer dans la compétition, les coéquipiers de Cédric Bakambu ont été reçus en véritables vainqueurs par Félix Tshisekedi. Le président congolais a d’ailleurs annoncé plusieurs récompenses pour les joueurs et le staff, dont des voitures, des primes financières et des parcelles de terrain.

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