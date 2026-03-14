Real Madrid - Elche : les compositions officielles

Le jeu du chat et de la souris continue entre le Real et le Barça, avec les Merengue en position de chasseur. Les Madrilènes reçoivent Elche (une rencontre à suivre à partir de 21h en direct commenté sur Foot Mercato) avec l’obligation de gagner. Mais attention, Elche aussi a besoin de points pour se sauver et pourrait profiter de la fatigue du Real qui a joué en milieu de semaine.

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Arbeloa mise sur un 4-4-2. Huijsen est de retour en défense centrale après une suspension contre le Celta après une accumulation de carton jaune. Malgré sa belle performance en milieu de semaine, Ferland Mendy retourne faire un tour à l’infirmerie et c’est Fran Garcia qui le remplacera au pied levé. Pitarch poursuit sur sa lancée après sa prestation convaincante face à Manchester City. Brahim Diaz et Vinicius Jr seront associés en attaque. Eder Sarabia poursuit avec son 3-2-4-2. Ce sera un moment particulier pour Federico Redondo, titulaire au milieu de terrain, puisque son père, Fernando, est une légende du Real. Le Français Pétrot est présent dans la défense à 3 et André Silva remplace l’ignoble personne qu’est Rafa Mir à la pointe de l’attaque.

Les compositions officielles :

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Fran Garcia - Valverde, Thiago, Tchouaméni, Camavinga - Brahim Diaz, Vinicius Jr

Elche : Dituro - Pétrot, Affengruber, Chust - Sangaré - Valera - Neto, Febas, Redondo, Cepeda - Silva