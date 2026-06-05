Le PSG répond sèchement au Real Madrid pour Vitinha et João Neves

C’est la phrase qui fait trembler la presse sportive depuis hier soir. «Je vais faire une offre de 150 M€ mardi pour recruter l’un des meilleurs joueurs d’une équipe de Ligue des Champions», avait déclaré le candidat aux élections du Real Madrid, Florentino Pérez. Et depuis, les médias cherchent en boucle le nom du joueur en question : «ce transfert de 150 M€ ne concerne pas un défenseur. Il pourrait s’agir d’un milieu de terrain ou d’un attaquant, c’est un jeune joueur», a même ajouté le président sortant merengue.

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Simple coup de communication ou véritable annonce sur le mercato ? Florentino Pérez a, en tout cas, fait sensation avec cette annonce et a même exclu quelques noms. «L’offre de 150 M€ ne concernera pas Michael Olise. Ce ne sera pas Erling Haaland non plus et ce ne sera pas Harry Kane, non. En fait, l’offre de 150 M€ ne concerne pas un joueur de Premier League. L’offre portera sur un joueur du calibre de Cristiano Ronaldo ou de Kaká. C’est un galactique». Alors, très vite plusieurs noms d’un même club sont vite sortis : le Paris Saint-Germain.

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Le PSG ferme la porte au Real Madrid

Les noms de Vitinha, João Neves, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia ont alors été cités. Celui de Jamal Musiala (Bayern Munich) aussi. Mais la presse espagnole informait ce matin qu’il s’agissait bien d’un joueur parisien. Et les pistes les plus sérieuses mènent à Vitinha et João Neves. Deux joueurs représentés par Jorge Mendes, avec lequel le président madrilène a de bonnes relations, mais respectivement sous contrat jusqu’en 2029 et 2030. Et avant même que leurs noms puissent circuler en interne, le Paris Saint-Germain a déjà répondu.

La Cadena Cope révèle que ni Vitinha, ni João Neves ne sont à vendre, après avoir eu des échos proches de la direction parisienne. Le PSG n’envisage pas d’écouter les offres pour ses deux joyaux du milieu de terrain, même pas celle de 150 millions d’euros. Des sources au Qatar affirment qu’ils n’ont aucune intention de «participer à ce débat, car c’est ce que souhaite le Real Madrid». Une réponse sèche pour Florentino Pérez, qui avait déjà promis Ibrahima Konaté et Denzel Dumfries en cas de réélection ce dimanche.