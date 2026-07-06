Coupe du Monde 2026 : la Belgique obtient le droit de faire appel dans l’affaire Balogun

La Belgique n’a évidemment pas digéré la décision de la FIFA de suspendre le carton rouge infligée à Folarin Balogun, expulsé face à la Bosnie-Herzégovine. L’attaquant américain est ainsi de nouveau autorisé à disputer le huitième de finale de la Coupe du Monde face aux Diables Rouges après le volte-face de la FIFA sur demande du président américain, Donald Trump, en personne. Estimant cette décision contraire au règlement, la Fédération belge a officiellement obtenu le droit de faire appel auprès de la FIFA et a dénoncé une mesure « en contradiction directe » avec le code disciplinaire de la compétition.

La suite après cette publicité

Selon The Athletic, les fédérations belge et américaine ont été invitées à transmettre leurs arguments dans l’urgence avant qu’un membre indépendant de la commission d’appel ne soit chargé d’examiner le dossier. La Belgique espère toujours un revirement avant le coup d’envoi, même si un nouveau changement de décision de la FIFA paraît peu probable à ce stade. Les Diables Rouges attendent désormais le verdict définitif, alors que la Belgique a logiquement réagi à travers un communiqué dans lequel elle crie au scandale et menace l’instance mondiale.