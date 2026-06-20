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Coupe du Monde

Brésil : le verdict est tombé pour Raphinha

Par Jordan Pardon
1 min.
Raphinha lors de Brésil-Haïti @Maxppp

Le Brésil retenait son souffle. Sorti sur blessure hier soir lors de la victoire brésilienne face à Haïti (3-0), Raphinha avait suscité un sentiment d’inquiétude général. Les échos venus du Brésil laissaient imaginer une blessure musculaire pour le joueur du FC Barcelone, sans que l’on en sache davantage sur la gravité. Le verdict est tombé ce samedi soir, et Raphinha manquera la dernière journée de phase de groupe face à l’Écosse, voire possiblement le 16e de finale.

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Comme l’indique Globo Esporte, l’objectif du staff est de récupérer Raphinha pour un éventuel huitième de finale, dans deux semaines. «Samedi, Raphinha a subi un examen d’imagerie qui a confirmé une lésion musculaire à la face postérieure de sa cuisse droite. Le joueur suivra un protocole de traitement intensif, supervisé par l’équipe médicale de l’équipe nationale brésilienne, afin de favoriser sa guérison et son retour à la compétition dans les meilleurs délais», a indiqué le communiqué de la Confédération brésilienne de football.

Pub. le - MAJ le
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