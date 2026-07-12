Afrique du Sud : nouvelles révélations sur les circonstances du décès de Jayden Adams

Quelques heures après l’annonce du décès de Jayden Adams, de nouveaux éléments commencent à émerger en Afrique du Sud. Le milieu de terrain de 25 ans, qui venait tout juste de représenter les Bafana Bafana lors de la Coupe du Monde 2026, a été retrouvé sans vie samedi matin. Le ministre sud-africain des Sports a confirmé la disparition de l’international, tandis que les autorités ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame.

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Selon plusieurs médias locaux, le joueur traversait une période particulièrement difficile après le décès de sa grand-mère, survenu deux semaines auparavant, et souffrait d’une profonde dépression. Si la presse sud-africaine évoque la piste d’un suicide, aucune confirmation officielle n’a encore été apportée par les enquêteurs. Lors du Mondial 2026, Jayden Adams avait pris part aux trois rencontres de la phase de groupes de l’Afrique du Sud, avant de rester sur le banc lors du huitième de finale perdu face au Canada. Un détail retient aujourd’hui l’attention : après la victoire contre les Sud-Coréens, alors que ses coéquipiers célébraient leur qualification, Adams était resté à l’écart, silencieux, assis seul sur le banc…