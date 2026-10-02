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Argentine : pourquoi le numéro 10 de Lionel Messi ne pourra pas être retiré

Par Sasha Nahon
1 min.
Lionel Messi @Maxppp

La Fédération argentine aimerait retirer le mythique numéro 10 de Lionel Messi après sa retraite internationale, mais le règlement de la FIFA l’en empêchera. À 39 ans, l’Argentin disputera mardi face au Bénin, au Monumental de Buenos Aires, sa 208e et dernière sélection. Claudio Tapia, président de l’AFA, avait exprimé son souhait de ne plus attribuer le maillot porté par Messi depuis 2009 afin de rendre hommage à celui qui a notamment remporté une Coupe du monde et deux Copa America avec l’Albiceleste.

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L’Argentine pourra éventuellement laisser le numéro 10 vacant lors de rencontres amicales, mais pas dans les grandes compétitions internationales. Le règlement de la FIFA impose en effet aux sélections d’attribuer les numéros de 1 à 26 à leurs joueurs. Lors d’une Coupe du monde ou d’une Copa America, un successeur de Messi devra donc obligatoirement récupérer son numéro 10. L’Albiceleste aura ainsi de nouveau un joueur avec ce maillot lors du Mondial 2030.

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