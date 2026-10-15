Real Madrid : José Mourinho dénonce le timing de la suspension de Vinicius

José Mourinho n’a pas du tout apprécié la manière dont Vinicius Junior a appris sa suspension de quatre matchs en Liga. Expulsé le week-end dernier face à Villarreal (1-0) après avoir tiré les cheveux de Nathan Saliba, l’ailier brésilien a écopé de deux rencontres de suspension pour son geste, auxquelles se sont ajoutés deux matchs supplémentaires pour son comportement envers l’arbitre. Mais c’est surtout le timing de l’annonce qui a provoqué la colère de l’entraîneur du Real Madrid. Le verdict est tombé seulement une heure avant le choc de Ligue des Champions face à l’AS Roma, alors que les Madrilènes se trouvaient dans le bus. « Trouvez-vous normal qu’un joueur d’un club espagnol reçoive l’information d’une suspension de quatre matchs une heure avant la rencontre ? Ils n’auraient pas pu le faire maintenant ? Ou demain matin ? Fallait-il vraiment qu’il l’apprenne dans le bus ? C’est scandaleux ! », a lancé le technicien portugais, particulièrement remonté après la victoire contre la Roma.

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Mourinho est même allé plus loin, accusant les instances espagnoles d’avoir volontairement cherché à déstabiliser son joueur avant une rencontre européenne importante. « Tout est désormais au grand jour. Ils ne se cachent plus. Ils ont essayé de briser le joueur mentalement une heure avant le match. Pourquoi ? C’est une équipe espagnole, pourquoi chercher à le démoraliser ? », s’est-il emporté. Une sortie particulièrement virulente alors que cette sanction tombe au pire moment pour le Real Madrid. Vinicius manquera notamment le déplacement à Séville, le Clasico face au FC Barcelone, ainsi que les rencontres contre le Racing de Santander et Valence. Déjà en difficulté sur le plan individuel depuis le début de saison, le Brésilien devra patienter avant de retrouver les terrains de Liga, même s’il reste disponible en Ligue des Champions. Une absence qui pourrait également offrir davantage de temps de jeu à Yan Diomandé, déjà décisif face à Villarreal et candidat à une place de titulaire dans l’attaque madrilène.