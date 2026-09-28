Norvège : la statistique hallucinante d’Erling Haaland

Erling Haaland n’en finit plus d’affoler les compteurs avec la Norvège. Déjà auteur d’un doublé lors de la victoire contre le Danemark pour lancer la Ligue des Nations, l’attaquant de Manchester City a encore frappé ce dimanche face au Portugal. Après avoir vu les Portugais ouvrir le score par João Félix, le buteur norvégien a remis les deux équipes à égalité au retour des vestiaires, en profitant d’un ballon mal repoussé par Diogo Costa. Une nouvelle réalisation qui confirme son importance capitale avec sa sélection, quelques semaines après avoir porté la Norvège lors de la Coupe du Monde 2026.

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🇳🇴 Erling Haaland est le 1er joueur européen à inscrire 65 buts lors de ses 57 premières sélections A depuis Gerd Müller avec l'Allemagne en 1974 (65 aussi). #NORPOR — Stats Foot (@Statsdufoot) September 27, 2026

Mais derrière ce nouveau but se cache surtout une statistique absolument folle. Avec cette réalisation, Haaland est devenu le premier joueur européen depuis Gerd Müller en 1974 à inscrire 65 buts lors de ses 57 premières sélections. Le Norvégien rejoint ainsi l’ancienne légende allemande, qui affichait exactement le même bilan au même stade de sa carrière internationale. À seulement 26 ans, Haaland continue donc d’écrire une histoire hors norme avec son pays, avec déjà 65 buts en seulement 57 apparitions sous le maillot norvégien.