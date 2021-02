Naples : Gennaro Gattuso massacre Grenade

Gennaro Gattuso n'a pas aimé le comportement de son adversaire du soir en Ligue Europa, Grenade. Le technicien de Naples ne s'est pas privé pour le faire savoir à l'issue de la victoire des siens (2-1), synonyme d'élimination malgré tout. Au micro de Sky Sport, l'ancien milieu de terrain a littéralement allumé le comportement des Andalous, coupables selon lui d'avoir exagéré pour gagner du temps en cassant systématiquement le jeu.

«Nous avons pris un but absurde aujourd'hui, sur un trois contre un. Mais je ne me rappelle pas d'une autre action de Grenade. Nous devons être fiers de ce que nous avons fait. Sur les deux matches, nous avons démontré avoir quelque chose en plus que Grenade. Je pense que ceux qui nous représentent doivent davantage faire respecter les équipes italiennes en Europe, on a tout vu ces trois derniers jours. En première période, on a joué 1718 minutes, en seconde période, je ne vous dis même pas. Je mets ma main au feu : si une équipe italienne s'était permis de jouer un match européen comme Grenade ce soir, elle aurait été allumée dans les journaux le lendemain», a lâché le Transalpin.