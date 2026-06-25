CdM 2026, EdF : Konaté s’est permis un geste émouvant sur Deschamps devant tous les Bleus

L’équipe de France a été très touchée par l’annonce du décès de la mère du sélectionneur, Didier Deschamps. Ce dernier est rentré en France et laissera son adjoint Guy Stéphan diriger la finale du groupe I face à la Norvège demain à 21h. Les joueurs tenteront de l’emporter pour leur coach après lui avoir témoigné de belles marques de soutien.

La suite après cette publicité

Le Parisien nous apprend d’ailleurs qu’un beau moment d’humanité s’est produit mardi dernier lors du déjeuner des Bleus. Alors que les joueurs se trouvaient dans la salle du déjeuner et que Deschamps leur a annoncé la triste nouvelle, Ibrahima Konaté s’est levé devant ses partenaires pour aller serrer son sélectionneur dans ses bras. Une marque d’affection loin des codes habituels en sélection de la part du défenseur de Liverpool, lui aussi très marqué par le décès de son père survenu quelques mois plus tôt.