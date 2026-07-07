Coupe du Monde 2026 : les joueurs de la Belgique se sont moqués de Donald Trump

La Belgique n’a pas seulement répondu sur le terrain. Après avoir largement dominé les États-Unis en huitième de finale de la Coupe du Monde 2026, les Diables Rouges ont également glissé un message qui n’est pas passé inaperçu. Au moment du quatrième but inscrit par Romelu Lukaku, plusieurs joueurs belges ont célébré en reproduisant la célèbre danse de Donald Trump. Un clin d’œil ironique alors que le président américain s’était personnellement invité dans l’affaire Folarin Balogun, en intervenant auprès de Gianni Infantino pour demander un réexamen du carton rouge de l’attaquant américain, finalement autorisé à disputer la rencontre malgré sa suspension initiale.

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🇧🇪 En el gol de Lukaku los futbolistas de Bélgica festejaron haciendo el baile que suele hacer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. pic.twitter.com/AeVj4B0QwS — Fútbol y Política (@FutboliPolitica) July 7, 2026

Cette célébration a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et a été interprétée comme une pique adressée au camp américain après plusieurs jours de vive polémique. La Fédération belge avait multiplié les recours contre l’éligibilité de Balogun, dénonçant une décision contraire aux règlements de la FIFA, tandis que les révélations sur les pressions exercées depuis la Maison Blanche avaient alimenté les débats dans le monde entier. Après avoir remporté le bras de fer sur le terrain avec une démonstration conclue par un succès (4-1), les joueurs belges ont visiblement choisi de conclure la soirée avec une touche de provocation.