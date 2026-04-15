L’élimination du FC Barcelone va coûter très cher à 2 joueurs !

Quel échec pour le FC Barcelone… L’écurie catalane s’est encore cassée les dents en Ligue des Champions, chutant cette fois face à l’Atlético de Madrid malgré une victoire 2-1 lors du match retour mardi soir. La bande de Lamine Yamal devra donc attendre la saison prochaine pour tenter un titre qui lui échappe des mains depuis 2015 déjà, et ce sacre obtenu sous les ordres de Luis Enrique.

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Une nouvelle élimination qui va laisser des traces dans l’effectif barcelonais, bien que les Catalans n’aient pas forcément été ridicules sur l’ensemble des deux matchs. Si certains sont ressortis grandis de la double confrontation, à l’image de Ferran Torres, très critiqué et considéré comme transférable mais décisif mardi soir, d’autres ont perdu beaucoup de points.

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Un grand gagnant, deux perdants

D’abord, Robert Lewandowski. Titulaire lors du premier match, et entré en deuxième période au retour, le Polonais n’a clairement pas été au niveau. C’est le joueur le plus pointé du doigt dans les médias catalans. Si certains expliquaient que le FC Barcelone souhaitait le conserver dans un rôle de joker offensif pour la saison prochaine, les publications espagnoles sont désormais convaincues que cette élimination scelle la fin de l’aventure Lewandowski en Catalogne. La Cadena SER explique ainsi que l’ancien du Bayern n’a plus sa place pour la saison prochaine, et c’est aussi le cas de Marcus Rashford.

L’Anglais est passé à côté sur les deux rencontres face aux Colchoneros. Beaucoup estiment que le Barça ne va pas lever cette option d’achat de 30 millions d’euros pour le conserver en fin de saison. Tous les voyants sont au rouge. « En prenant en compte le prix demandé pour son transfert, ses prestations irrégulières et le peu qu’il a apporté le jour où tu as le plus besoin de lui… », a-t-on par exemple pu entendre sur la Cadena SER. Deux dossiers mercato qui sont donc déjà plus ou moins réglés…