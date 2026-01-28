PSG : Dro Fernandez est inscrit en Ligue 1

C’est officiel pour le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale peut désormais compter sur Dro Fernandez, puisque la nouvelle recrue parisienne est inscrite en Ligue 1 depuis hier soir, d’après les informations de Sport. L’ancien milieu de terrain du FC Barcelone est prêt à entrer dans la compétition et a déjà découvert son nouvel environnement en participant à sa première séance d’entraînement au Campus PSG. Lundi, il avait évidemment passé sa visite médicale, lors d’une journée plutôt chargée, avant de connaître son nouveau numéro de maillot. Ce week-end face à Strasbourg, sa présence pourrait d’ailleurs être visible, tant le staff souhaite l’intégrer rapidement aux principes de jeu de son coach, Luis Enrique, admirateur du jeune talent de 18 ans.

La suite après cette publicité

Malgré quelques difficultés au moment de quitter le FC Barcelone, le jeune joueur s’inscrit dans une nouvelle équipe et souhaite poursuivre sa progression dans un cadre lui offrant de nouvelles perspectives : « c’est un moment de fierté pour moi et ma famille. Je suis venu pour grandir en tant que joueur et je pense qu’il n’y a pas de meilleur endroit que celui-ci », a-t-il déclaré lors de son arrivée. Pour rappel, la transaction entre le PSG et le Barça a été estimée à 8,2 millions d’euros, un signe prometteur pour cette pépite qui va être grandement attendue par les fans.