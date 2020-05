PSG : le message de Wanda Nara après la signature d'Icardi

Le feuilleton ne s'est pas éternisé. C'est officiel : Mauro Icardi est un joueur du Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2024. Les Parisiens ont déboursé un montant de 50 millions d'euros, en plus de bonus pouvant monter jusqu'à 7 ou 8 millions d'euros, pour s'offrir définitivement le buteur argentin, auteur de 20 buts en 31 rencontres toutes compétitions confondues cette saison.

La suite après cette publicité

Sur les réseaux sociaux, sa compagne et agent Wanda Nara a tenu à prendre la parole. « Heureuse de rendre des rêves réalité, on y va... on a encore des rêves à réaliser ! Merci au PSG, ensemble on les réalisera ! », a lancé la sulfureuse consultante et mannequin argentine. Si Mauro Icardi reste à Paris, c'est aussi en partie grâce à elle !