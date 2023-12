Manchester City veut doubler le Bayern Munich et Liverpool pour une cible à 60 M€ !

Quatrième de Premier League à cinq points d’Arsenal, en tête du championnat, Manchester City n’échappe pas aux critiques ces dernières semaines. Si les Citizens peuvent, une nouvelle fois, s’estimer heureux sur la scène européenne après avoir tiré Copenhague pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, les hautes sphères du club mancunien s’activent donc pour se renforcer lors du prochain mercato hivernal.

Dans cette optique et selon les dernières informations de la presse anglaise, les Skyblues auraient pour ambition de doubler Liverpool et le Bayern Munich pour une piste très convoitée. En effet, The Sun et The Mirror affirment, ce mardi, que Manchester City a bien l’intention d’entrer dans la danse pour un certain João Palhinha. Ancien joueur du Sporting CP, le milieu de terrain portugais de 28 ans (24 sélections, 2 réalisations) est, aujourd’hui, sous contrat jusqu’en 2028 avec Fulham.

João Palhinha, successeur annoncé de Kalvin Phillips

Dans le viseur des plus grosses écuries européennes, celui qui totalise 14 matches, 2 buts et 1 passe décisive en Premier League cette saison pourrait donc rebondir du côté de l’Etihad Stadium. Milieu défensif d’1m90, Palhinha apporterait ainsi tout son impact et sa qualité technique dans l’entrejeu mancunien. Un profil qui plaît d’ailleurs particulièrement à Pep Guardiola, toujours à la recherche de la recette parfaite pour enchaîner une deuxième saison record. A noter, par ailleurs, que l’actuel technicien mancunien apprécie également Andre, la star de Fluminense, évaluée à 30 millions de livres sterling.

Avec le départ attendu de Kalvin Phillips en janvier prochain, les Citizens seraient, quoi qu’il en soit, prêts à investir 58 millions d’euros pour s’attacher les services du natif de Lisbonne, qui a inscrit un total de six buts et délivré une passe décisive en 56 apparitions avec Fulham. Pilier actuel du collectif des Cottagers, Palhinha - tout proche de rejoindre le Bayern Munich l’été dernier - se retrouve donc au cœur d’une lutte acharnée entre trois des plus grosses équipes européennes. Reste désormais à connaître l’identité de l’heureux élu…