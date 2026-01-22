Real Madrid : Kylian Mbappé peut faire tomber deux records historiques de Cristiano Ronaldo

Que ce soit à Monaco, au Paris Saint-Germain ou au Real Madrid, Kylian Mbappé fait du Kylian Mbappé. À défaut d’avoir soulevé le trophée de champion d’Espagne ou de la Ligue des Champions depuis qu’il est arrivé en Espagne, le Bondynois ne cesse de prouver qu’il est une machine à marquer. Soulier d’Or européen la saison dernière après avoir marqué 44 buts en 59 matches, Mbappé continue de soigner ses statistiques.

Un premier record déjà égalé

Avec 32 réalisations inscrites en 27 rencontres, toutes compétitions confondues, le capitaine de l’équipe de France est le meilleur buteur du championnat espagnol (19) et de la C1 (11). Mbappé espère toujours remporter un titre majeur avec le Real Madrid après la Supercoupe d’Europe et la Coupe Intercntinentale 2024, mais il commence à voir son nom être de plus en plus associé à celui de Cristiano Ronaldo dans la capitale espagnole grâce au nombre de ses buts marqués avec l’équipe de Florentino Pérez.

À la fin de l’année 2025, Mbappé a pris le risque de jouer blessé contre Alavés, Séville et Talavera pour égaler le record de CR7 (qui datait de 2013) et devenir le co-meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid sur une année civile (59 buts). Grâce à son doublé inscrit face à Monaco mardi soir, Mbappé s’attaque à un autre record du Portugais : ses 11 réalisations en phase de poules/ligue de Ligue des Champions. Mbappé possède déjà le même nombre de buts et a donc égalé le Portugais, mais il peut dépasser ce record la semaine prochaine à Lisbonne, à l’occasion du dernier match de la phase de ligue contre Benfica.

Un deuxième en vue

Certains souligneront que le Français disposera d’un match de plus que Ronaldo (7 matches contre 6 pour le Lusitanien) grâce à la nouvelle formule de la C1 pour établir cette nouvelle marque, mais tout Madrid veut y croire. En effet, seuls Mbappé et Ronaldo ont réussi à marquer plus de 10 buts lors d’une phase de poules/ligue en C1. Lionel Messi, Robert Lewandowski et Sébastien Haller avaient atteint la barre des dix réalisations, mais ne l’ont jamais dépassée. Et ce n’est pas tout. Mbappé peut également viser un autre record de Cristiano Ronaldo, celui du plus grand nombre de buts inscrits en une saison de Ligue des Champions.

Actuellement, CR7 occupe deux des trois marches du podium : la première place (17 buts, 2013-2014), la deuxième (16, 2015-2016) et il partage la troisième place (15, 2017-2018) avec Karim Benzema (2021-2022) et Robert Lewandowski (2019-2020). Avec 11 buts au compteur et potentiellement sept ou neuf matches de C1 à disputer d’ici la fin de la saison, selon si Madrid se qualifie directement pour les huitièmes ou passe par les barrages, Mbappé a les moyens de détrôner son idole de jeunesse. Encore faut-il que le Real Madrid fasse nettement mieux que la saison dernière et sache répondre présent lors des grands rendez-vous du printemps.