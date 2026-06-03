PSG : la lettre de Nasser Al-Khelaïfi aux supporters

Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, a adressé une lettre de célébration après le deuxième sacre européen du club, face à Arsenal à Budapest samedi soir. Il y insiste sur la dimension collective et historique du succès : « notre Club a remporté une deuxième Ligue des Champions consécutive », une performance qu’il qualifie de « légendaire » après un premier titre déjà « historique ». Il souligne aussi que cette victoire « appartient à celles et ceux qui aiment le Paris Saint-Germain avec passion, fidélité et fierté ».

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Dans son message, il met fortement en avant les supporters et le travail de l’ensemble du club : « vous en avez été les principaux artisans », écrit-il à propos du titre, rappelant que « les plus grandes conquêtes naissent de milliers d’heures de travail ». Par ailleurs, le dirigeant qatari insiste sur la continuité de l’ambition malgré le succès : « notre ambition demeure intacte » et « notre travail pour la saison prochaine a déjà commencé », concluant sur une promesse de poursuite du projet collectif : « ensemble, nous continuerons d’écrire la légende du Paris Saint-Germain ».

La lettre dans son intégralité

«Chers supporters,

Ce samedi à Budapest, notre Club a remporté une deuxième Ligue des Champions consécutive. Gagner une première fois est historique ; réaliser le Back 2 Back est légendaire.

Cette victoire est avant tout la vôtre. Elle appartient à celles et ceux qui aiment le Paris Saint-Germain avec passion, fidélité et fierté, à Paris, en France et partout dans le monde.

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Tout au long de la saison, votre soutien indéfectible a accompagné notre équipe partout où elle a joué. Vous avez toujours été présents. Cette confiance est une force et une responsabilité que nous portons avec humilité et détermination.

Être champion ne peut se résumer aux minutes de jeu d’un match ni aux émotions d’une finale. Les plus grandes conquêtes naissent de milliers d’heures de travail, d’efforts quotidiens et d’un engagement partagé par toutes celles et ceux qui font vivre la passion et les valeurs du Club.

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Cette saison encore, des milliers de voix ont porté le Paris Saint-Germain vers la victoire. Les joueurs, le staff, les équipes du Club, nos partenaires, mais aussi et surtout vous, supporters. Vous en avez été les principaux artisans.

Aujourd’hui, nous célébrons ensemble ce nouveau chapitre de notre histoire. Mais notre ambition demeure intacte. Nous devons rester humbles, notre travail pour la saison prochaine a déjà commencé. Nous continuerons à œuvrer chaque jour avec le même engagement et la même passion pour faire rayonner Paris, en France et dans le monde entier.

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Au nom de l’ensemble du Club, je tiens à vous remercier sincèrement.

Ensemble, nous avons écrit une nouvelle page de notre histoire. Ensemble, nous continuerons d’écrire la légende du Paris Saint-Germain.

Avec toute ma gratitude,

Nasser Al-Khelaïfi

Président du Paris Saint-Germain»