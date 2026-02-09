OM : Eric Chelle décrit la recrue Tochukwu Nnadi

Nouvelle recrue de l’Olympique de Marseille, Tochukwu Nnadi (22 ans) vient de débarquer en fin de mercato en provenance du club belge de Zulte Waregem. International nigérian et médaillé de bronze avec les Super Eagles lors de la CAN 2025 sous les ordres d’Eric Chelle, Tochukwu Nnadi connaît une éclosion au cours des dernières semaines. Invité de l’After Afrique sur RMC, Eric Chelle s’est confié à son sujet.

Le technicien malien a expliqué que Tochukwu Nnadi pouvait apporter au club phocéen grâce à sa faculté à récupérer des ballons et d’apporter de l’agressivité dans le jeu de son équipe : «c’est un joueur qui joue simple, sa qualité c’est d’harceler le porteur de balle sur 15-20 mètres, il est capable d’aller chercher le ballon dans les pieds des adversaires, ce n’est pas quelqu’un qui va couper des lignes de passes, il est très agressif. C’est un très bon gars, très souriant, et dès qu’il rentre sur le terrain il est très agressif, il a tout de suite été accepté par le groupe. Il n’y a pas ce profil de joueur à l’OM aujourd’hui, ce n’est pas un joueur qui va dicter le tempo du match, Nnadi va apporter cette agressivité au milieu de terrain. Un profil atypique de 1m76, qui va offrir une pluralité de choix dans l’effectif Marseillais.»