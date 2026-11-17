Eli Junior Kroupi (20 ans) a marqué des points pour son premier rassemblement en équipe de France. Appelé par le sélectionneur Zinedine Zidane, l’attaquant de 19 ans a marqué durant sa 2e sélection face à la Turquie, offrant la victoire (2-1) et la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Nations aux Bleus. De quoi confirmer tout ce que les observateurs ont déjà vu chez lui, et continuer d’alimenter un peu plus l’hypothèse d’un départ de Bournemouth dans les mois à venir.

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L’ancien Lorientais est régulièrement cité pour un transfert vers une grande équipe européenne. L’Angleterre mais aussi le FC Barcelone et le PSG sont souvent cités comme des destinations possibles. Dans un live en compagnie de ses lecteurs, The Athletic livre une indication. Le joueur sous contrat avec les Cherries privilégierait un départ ailleurs qu’en Premier League. D’après le média, le double champion d’Europe et le champion d’Espagne en titre font figure de favoris dans ce dossier. Un transfert n’interviendrait pas avant l’été prochain et pourrait se monnayer autour de 100 M£, soit 132 M€.