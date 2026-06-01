Crystal Palace va discuter avec Lens pour Pierre Sage !

Crystal Palace ne veut plus perdre de temps. Après avoir espéré récupérer Andoni Iraola, parti de Bournemouth, le club anglais, qui a dit adieu à son entraîneur Oliver Glasner, ne veut pas trop se disperser. Il y a quelques heures, la BBC évoquait un rendez-vous à venir, cette semaine, avec Pierre Sage. Et selon nos informations, Crystal Palace, qui a terminé 15e de Premier League, a décidé de tout miser sur le coach français.

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Il est ainsi la priorité absolue du board, qui ne rencontrera a priori pas d’autres prétendants pour le poste. Une mauvaise nouvelle en perspective pour le RC Lens, qui, selon nos sources, souhaitent d’abord discuter dans les prochaines heures avec leur entraîneur pour connaître sa position. De son côté, le club londonien a déjà prévu une entrevue avec les dirigeants lensois.