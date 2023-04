Emmanuel Macron va assister à un entraînement de football

La suite après cette publicité

La passion pour le ballon rond d’Emmanuel Macron n’est plus à prouver. Son nouveau déplacement ce mardi en est un exemple. Le président de la République va se rendre à Clamart (Hauts-de-Seine) afin de voir jouer des enfants autistes au football. Le chef de l’État est attendu à 18h15 au Stade de la Plaine. Cette visite est prévue dans le cadre de la semaine olympique et paralympique dans les écoles.

Selon l’AFP et l’Élysée, il y aura des échanges avec des intervenants et des enfants du projet « Onze de Légende ». L’entraînement auquel va assister l’ancien ministre de l’Économie réunira « des enfants porteurs d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et des enfants neurotypiques ». Cette visite a lieu au surlendemain de la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme.

