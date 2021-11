Lazio : Sergej Milinkovic-Savic vers la Juventus ? Son agent répond

Dans un entretien accordé à TuttoJuve, l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain Mateja, aujourd'hui agent de joueurs, s'est exprimé sur son milieu de terrain de la Lazio Rome, Sergej Milinkovic-Savic. Interrogé sur un intérêt de la Juventus Turin, l'ex-international serbe a nié toute discussion avec le club de la Vieille Dame, même s'il a confié que Turin serait une belle destination pour son client, sous contrat avec les Biancocelesti jusqu'en 2024.

«Sergej est devenu l'un des meilleurs joueurs d'Europe. Avec Sarri, il s'est très bien adapté et je suis sûr qu'il va pouvoir se montrer de plus en plus. De mieux en mieux. Juventus ? Pour être honnête, il y a eu peu de discussions sérieuses avec les Bianconeri. En fin de compte, rien ne s'est produit et aucun accord n'a été trouvé. Avec tout le respect dû à la Lazio, Sergej est un joueur pour un grand club dans le futur. Et je suis sûr que bientôt il sera temps pour une nouvelle aventure et de nouveaux rêves. La Juve, à mon avis, est toujours un grand club et je pense que c'est un honneur pour quiconque de jouer pour ce club. Nous verrons ce que demain apporte, quel chemin Dieu lui montrera», a-t-il déclaré à propos de son joueur de 26 ans.