Eliminatoires CM - Europe

EdF : Manu Koné dithyrambique sur N’Golo Kanté

Par Kevin Massampu
1 min.
France Ukraine

Devenu un titulaire régulier en Équipe de France depuis plusieurs mois, Manu Koné va retrouver N’Golo Kanté. Le milieu d’Al-Ittihad n’avait plus depuis novembre 2024. Interrogé sur le retour de l’ancien joueur de Chelsea lors du premier point presse de ce rassemblement, Koné n’a pas tari d’éloges sur le joueur de 34 ans, qu’il observe depuis petit.

« J’étais petit quand il a commencé. J’avais 15 ans, quand il a commencé à jouer en équipe de France. Aujourd’hui, je joue à ses côtés. C’est incroyable parce que c’est un grand joueur. Il va apporter cette expérience-là que nous les jeunes joueurs, on n’a pas parce qu’il a quand même été champion du monde. Avoir un joueur comme ça à ses côtés, c’est très bien. C’est vrai que j’ai joué avec lui. C’est très bien, à ses côtés, je ne fais qu’apprendre. Il fait du bien à l’équipe par sa manière de jouer. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
