PSG : Didier Deschamps se fiche du futur club de Kylian Mbappé

Toute la planète foot attend de savoir où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine. PSG ou Real Madrid ? Enfin, tout le monde, sauf Didier Deschamps. Présent en conférence de presse ce jeudi, le sélectionneur national a affirmé que le futur club du Bondynois n'aura pas d'incidence ni d'impact sur ses prestations futures sous la tunique tricolore.

« Je n'ai pas de préférence, je n'ai pas d'avis, il décidera et de toute façon, quoiqu'il décidera, il n'y aura aucun impact sur l'équipe de France. Ça sera sa décision et celle de sa famille. Je n'ai pas d'info. Je pense qu'il y a d'autres joueurs qui doivent être plus inquiets pour Kylian. Au niveau où il est, il n'y a pas de raison qu'il y ait des incidences sur l'équipe de France », a confié Deschamps. Voilà qui est clair.