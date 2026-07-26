Rafael Leão s’entraîne avec un club étonnant

Rafael Leão profite de son passage au Brésil pour garder le rythme. L’attaquant portugais de l’AC Milan s’est entraîné avec les Corinthians, au centre d’entraînement du club pauliste, le temps de quelques séances destinées à maintenir sa condition physique loin de la Lombardie. Toutefois, il ne s’agit que d’un entraînement ponctuel, le temps de son séjour brésilien, avant son retour prévu en Italie pour rejoindre le camp d’entraînement des Rossoneri le 29 juillet.

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Le club brésilien a marqué le passage du Portugais d’un geste symbolique, en lui offrant un maillot floqué à son nom et au numéro 10, que Leão a arboré pour une séance photo largement relayée sur les réseaux sociaux des Corinthians, qui ont salué une « visite prestigieuse ». Reste que l’avenir du numéro 10 milanais continue d’alimenter les spéculations.