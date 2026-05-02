PSG-Lorient : les compositions officielles

Après un affrontement qui a enchanté l’Europe mardi contre le Bayern (5-4) et avant de se déplacer en Bavière pour le match retour, le PSG revient au pain quotidien du championnat, avec la réception de Lorient dès 17 heures, afin de se rapprocher du titre.

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Privé de plusieurs éléments sur suspension ou blessure et dans l’optique de la confrontation de mercredi à Munich, Luis Enrique aligne un XI largement modifié après le succès de mardi dernier. Dans le but, le jeune Renato Marin (19 ans) profite notamment du turnover opéré par son entraîneur et de la blessure de Lucas Chevalier pour fêter sa 1re apparition en Ligue 1. Senny Mayulu devrait démarrer au poste de latéral droit tandis qu’on attend la présence de Désiré Doué en pointe d’une composition innovante de la part de l’entraîneur espagnol, qui fait cette fois reculer Lucas Beraldo en défense centrale et Fabian Ruiz, capitaine cet après-midi, en numéro 6.

Nettement moins de changements chez les Merlus d’Olivier Pantaloni, qui après leur défaite contre Strasbourg (2-3) voient le retour de blessure de Montassar Talbi au cœur de leur défense à 3, où ne figure pas Bamo Meïté, absent pour une alerte aux adducteurs. Toujours touché aux ischios, Théo Le Bris manque à l’appel, tandis que Jean-Victor Makengo cède sa place à Arthur Avom, qui vient renforcer le milieu de terrain.

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Les compositions officielles :