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Ligue 1

Jérôme Rothen cartonne Medhi Benatia après sa déclaration sur Al-Khelaïfi

Par Maxime Barbaud
1 min.
Medhi Benatia, le dirigeant de l'OM @Maxppp

«Si demain Nasser a besoin de moi (…), que ça doit être dans un rôle au PSG et qu’à ce moment-là, ça me plaît, mais je ne dois rien à personne, moi». La petite phrase de Medhi Benatia dans l’émission The Bridge sur le PSG n’est pas passée inaperçue. Elle interpelle forcément, d’autant que le directeur sportif de l’OM sortant était toujours au club lors de l’enregistrement de l’émission. Les supporters marseillais se sentent trahis, ce que comprend Jérôme Rothen.

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«Quand je l’entends parler comme ça, dire qu’il peut reprendre un poste avec Nasser au Paris Saint-Germain… Vu comment tu as défendu l’OM, comment tu les as mis en avant et on t’a défendu parce qu’on y a cru… Mais là c’est une trahison pour les supporters», juge l’ancien milieu de terrain parisien sur les ondes de RMC. Il va même plus loin en ajoutant : «après, peut-être qu’on n’a pas les mêmes valeurs». L’intéressé, qui s’en est déjà pris au consultant par le passé, appréciera…

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