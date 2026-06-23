Estoril : Kevin Boma va signer au RB Salzbourg

Conscient de détenir l’un des meilleurs défenseurs centraux du championnat portugais après une cinquantaine de matchs disputés sous ses couleurs en un an et demi, le club d’Estoril avait fermé la porte à double tour en janvier dernier pour Kevin Boma. Le téléphone n’avait pourtant cessé de sonner pour l’ancien roc de Rodez, qui avait notamment fait l’objet de deux offres fermes d’environ 7 millions d’euros en provenance d’Augsbourg et du Paris FC. Si la Premier League, via Everton, et le Besiktas avaient également tenté des approches de dernière minute, la direction portugaise s’était montrée totalement inflexible en déclarant son joueur de 23 ans intransférable pour s’assurer une fin de saison sereine.

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Mais avec l’ouverture de ce mercato estival, un départ était devenu inéluctable pour celui qui a littéralement changé de dimension au Portugal. Toujours très intéressés par le profil athlétique du défenseur central international togolais (10 capes), Augsbourg et le Paris FC sont logiquement revenus à la charge ces dernières semaines avec de solides arguments. Cependant, c’est une toute nouvelle écurie qui a raflé la mise au nez et à la barbe des premiers prétendants. Selon nos informations, Kevin Boma va s’engager pour une durée de cinq ans avec le RB Salzbourg. Le montant de l’opération avoisine une nouvelle fois les 7 millions d’euros, satisfaisant ainsi les exigences financières initiales d’Estoril. Si la concurrence était particulièrement féroce sur ce dossier, c’est l’ambitieux et très structuré projet Red Bull, mondialement réputé pour le développement et l’éclosion de ses jeunes talents, qui a convaincu le joueur d’y poursuivre sa progression.